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Engelsiz Yaşam Evi projesininin ikinci etap çalışmaları başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Evi projesininin ikinci etap çalışmalarına başlanıyor.

21 Ocak 2021 Perşembe 12:40
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Engelsiz Yaşam Evi projesininin ikinci etap çalışmaları başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Evi projesininin ikinci etap çalışmalarına başlanıyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 2015 yılında temelleri atılan ve birinci etabı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi projesininin ikinci etap yapım çalışmaları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Yüklenci firma Destebaşı Construction Ltd. arasında imzalar bugün atıldı.

ÇAĞMAN: “ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLACAK”

Sözleşmeye imza koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Engelsiz Yaşam Evi projesinin kapsamı ile özel gereksinimli bireyler için son derece önemli bir merkez olacağını belirtti. Çağman, böylesi kıymetli bir projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

DİNÇKUYUCU

Yüklenici firma adına sözleşmeye imza koyan Derya Dinçkuyucu da, Engelsiz Yaşan Evi projesinde yer almaktan son derece mutlu olduklarını dile getirerek, böylesi değerli proje için ellerinden gelen tüm  katkıyı koyacaklarını belirtti.

32 GENCE YUVA OLACAK MERKEZİN YIL SONU HİZMETE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

“Özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını sürdürebilecekleri yatılı bir merkez” olması özelliğiyle ülkede bir ilk olacağı belirtilen Engelsiz Yaşam Evi Merkezi, 32 özel gereksinimli gence yuva olacak. Merkezde ayrıca 100 kişi kapasiteli atölyelerde de gençlere rehabilitasyon programları uygulanacak.

18 dönümlük arazi üzerinde toplam 4 bin 500 m2 kapalı alana sahip olacak Engelsiz Yaşam Evi projesinin 120 gün içinde tamamlanarak 2021 yılı sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

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