Ercan'da 15 bin dolarla yakalandı

Ercan Havalimanı’nda dün saat 13.30 sıralarında İ.Ö. (E-32), tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 15 bin 300 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yaptığı sırada tespit edildi.

Polis açıklamasında İ.Ö’ye yasal işlem uygulandığı belirtildi.