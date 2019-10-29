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Ercan'da 15 bin dolarla yakalandı

29 Ekim 2019 Salı 13:03
Ercan'da 15 bin dolarla yakalandı

Ercan Havalimanı’nda dün saat 13.30 sıralarında İ.Ö. (E-32), tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 15 bin 300 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yaptığı sırada tespit edildi.

Polis açıklamasında İ.Ö’ye yasal işlem uygulandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ercan Havalimanı
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Doğrusöz 2019-10-29 13:50:33

Herzaman üzerinde fazla parayla yakalanırlar bilirler bir limit var demekki bunda bir iş var ki bu parayı bile bile çıkarırlar doğru düzgün adam ve para olsa banka var niye böyle bir riske girecen boş zibil

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