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Ercan'da uyuşturucu!

Ülkeye giriş yapmak isteyen Ferdi Gündoğdu detektör köpek Liz'e takıldı

16 Ocak 2020 Perşembe 16:59
Ercan'da uyuşturucu!

KKTC’ye Türkiye’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken Narkotik detektör köpeği Liz tarafından yakalanan zanlı Ferdi Gündoğdu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Ferdi Gündoğdu’nun 15.01.2020 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada narkotik köpeği Liz’in tepki vermesiyle yapılan üst aramasında iç çamaşırında gizli 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ifade verdiğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.   (Kamalı Haber)

Anahtar Kelimeler:
Detektör KöpekFerdi Gündoğdu
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Gibri 2020-01-16 19:49:12

Yeni hapishaneyi KAKA T.C nifusuna göre degil Turkiye Arab Cümhuriyetine göre yapaın.

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