YÜZ KİŞİDEN 26'SI ŞAİBELİ...

“Üst Düzey” sınava katılan 100 kişiden 26’sının komisyona Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden yüksek lisans diploması sunduğunu anlatan Köseoğlu, bu kişilerin böylece 100 üzerinden 4 kriter puanı almaya hak kazandıklarını, ilgili diplomalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.Köseoğlu, diplomada bir sorun varsa, diploma nedeniyle verilen puanın devre dışı bırakılacağını ve konunun yargıya taşınacağını da ifade etti.

2023'TE 705 İSTİHDAM...

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sınavları sonucu 2023 yılında 346’sı memur, 359’ı öğretmen 705 kişinin kamuda istihdam edildiği açıklandı. İlk ataması yapılan kamu görevlilerinde % 72 kadın, %28 erkek oranı dikkat çekti. Son 3 yılda 'Kamu Hizmeti Komisyonu' sınavı ile 899 memur 992 öğretmen istihdam edildi, bu süre zarfında 1.229 kişi ise emekli oldu.Ocak 2023 ile Nisan 2024 döneminde 160 kişi geçici olarak kamuya istihdam edildi, kamu sınavı dışında partizanca istihdam edilen geçici işçi ya da memurlar ne olacak” sorumuz üzerine, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, bir yasa değişikliği ile tüm istihdamların sınava bağlanabileceğini belirtti.