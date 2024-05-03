Meclis’ten verilen bilgiye göre, bu sabah 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gece saatlerinde tamamlanan bugünkü toplantısında, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde oylanmasına geçildi.

Toplantıda İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

Komite, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi ve Şehir Plancıları Odası’ndan yetkililer katıldı.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıda CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı yer aldı.

Komite toplantısına ayrıca, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Doğuş Derya, Armağan Candan ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.