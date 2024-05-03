Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya’nın başkenti Banjul’da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine katılıyor.

Tatar zirveye Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte katılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar zirvede, katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edeceği bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderliğinin insanlık dışı olarak Kıbrıs Türk halkına uyguladığı izolasyon siyasetinin sona erdirilmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devletlerden destek talep ederek, bugüne kadar halkımıza gösterilen dayanışmadan dolayı da teşekkür edecek. Cumhurbaşkanı Tatar, zirve kapsamında yürüteceği temaslarında muhataplarına Kıbrıs konusunda gelinen aşamaya dair bilgi vererek, gayriresmi 5 + BM Cenevre görüşmelerinde ortaya koyduğu zemin çerçevesinde yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine ilişkin vizyonunu paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirve kapsamında üst düzey ikili görüşmelerinin yanı sıra, çeşitli basın kuruluşlarına da mülakatlar verecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a temaslarında Özel Temsilci Güneş Onar ve Dışişleri Bakanlığı Birinci Sekreteri Hakan Aksoy eşlik ediyor.