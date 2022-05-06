Künye
Kıbrıs 20
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Ozanköy'de mide bulandıran olay!
Ozanköy'de mide bulandıran olay!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
Flaş Haber
Brent petrol fırladı!
Kapat

Ercan'da uyuşturucu!

38 yaşındaki kadın Ercan'da 11 kilo uyuşturucu ile yakalandı.

06 Mayıs 2022 Cuma 09:25
1184 Okunma
Ercan'da uyuşturucu!

Polisten konuyla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

05.05.2022 tarihinde, 15:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Gümrük ve Rüsümat Dairesi Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon (Son Yolculuk Operasyonu) sonucu KKTC’ye giriş yapan A.K.(K-38)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; yaklaşık 11 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak alınmış olup bahse konu şahıs tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu'na öneri yapıldı
Bakanlar Kurulu'na öneri yapıldı
Gece yarısı uyuşturucu baskını!
Gece yarısı uyuşturucu baskını!
Bostancı'da ani ölüm!
Bostancı'da ani ölüm!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim