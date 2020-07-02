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Ercan'dan gelen 2 yolcuya yasal işlem!

Polis, dün Ercan Havalimanı’ndan giriş yapıp PCR test sonucu çıkana kadar belirttikleri adreste kalmayan 2 kişi hakkındı yasal işlem başlattı

02 Temmuz 2020 Perşembe 12:47
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Ercan'dan gelen 2 yolcuya yasal işlem!

Polis dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan ancak Bakanlar Kurulu kararı gereğince PCR test sonuçları çıkana kadar belirttikleri adreste kalmayan biri berbere de giden iki kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, H.A.B.’nin (E-36) PCR testinin sonucu çıkana kadar belirttiği adreste kalması gerektiği halde Bakanlar Kurulu kararına uymayıp Köşklüçiftlik’te faliyet gösteren bir berber dükkanına gittiği, Y.A.’nın (E-35) da Bakanlar Kurulu kararına uymayarak belirtilen adreste kalmayarak yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son Güncelleme: 02.07.2020 12:53
Anahtar Kelimeler:
Ercan HavalimanıPCR Test
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