Ercan Havaalanı’nda ‘Bayram’ yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 31 Mayıs ile 9 Haziran arasındaki dönemde Ercan Havalimanı’nda da yoğunluk yaşandı. 865 uçağın inip kalktığı Ercan Havalimanı, 11 günlük sürede hava sahasından geçen 7 bin 434 uçağa transit hizmet verdi.
En yoğun gün, 96 iniş kalkış ve 830 transit geçişle dün oldu.
Sivil Havacılık Dairesi verilerine göre 31 Mayıs ile 9 Haziran arasında, Ercan’daki iniş-kalkış ve transit trafiği şöyle:
Ercan Havalimanı’na sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin bayram trafiğindeki payları ise şöyle oldu:
“Pegasus yüzde 46, Türk Hava Yolları yüzde 42, Atlasglobal yüzde 6, Tailwind yüzde 3, Corendon, Freebird ve Sunexpress ise yüzde 1.”
(BRT/TAK)
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