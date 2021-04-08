Ercan Havaalanı’ndaki uçuş saatleri değişti

Ercan Havaalanı’ndan yapılan açıklamada, grev nedeniyle sabah İstanbul’dan gelecek ve İstanbul’a gidecek olan iki seferin akşam saatlerine alındığı açıklandı.

Uçuşların detaylarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Değerli yolcularımız, KKTC’de uygulanan genel grev nedeniyle T&T Ercan Havalimanı’ndaki uçuş saatleri değişmiştir. Buna göre, THY 08.40’ta İstanbul’dan gelecek uçak 17.35’te alanımıza inecektir. THY 09.40’ta İstanbul’a gidecek uçak ise 18.25’te alandan ayrılacaktır.

PC 1920 13.25’te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelecek uçak 18.30’da alana iniş yapacak ve PC1921 seferi ile 14.00 de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılacak sefer ise 19.05’te gerçekleşecektir.