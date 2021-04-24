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ERCAN İTFAİYE ŞUBESİ’NDEN 23 NİSAN HEDİYESİ

24 Nisan 2021 Cumartesi 15:14
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ERCAN İTFAİYE ŞUBESİ’NDEN 23 NİSAN HEDİYESİ

Gündem Kıbrıs Özel

Ercan İtfaiye Şubesi, Havalimanları İtfaiye Dernek Başkanlığı, dün 23 Nisan 2021 tarihinde Dernek Anı Ormanı'na 23 Nisan’ın anlam ve önemini yansıtan bir açılış gerçekleştirip Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 metrelik silueti ve Bayrak direkleri dikti.
Dernek Başkanı İbrahim Kırgız verdiği demeçte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm Çocukların Gözlerinden Öperek Kutladığını, Sağlık ve gelecek dolu nice mutlu bayramlar dilediğini ifade ederek, “Atamızın silueti ve Bayraklarımızın Ülkemize gelecek turistlerin dikkatini çekecek bir noktadadır. Atamızın Uçuş Pistine ışık tuttuğu böyle güzel ve duygu dolu bir günde Bayraklarımızı göndere çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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