Ercan ve Girne Limanı’nda Uyuşturucu

Ercan Havaalanı’ndan dün akşam KKTC'ye giriş yapan E.S.’nin (E-31) üzeri, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesiyle arandı.
Tasarrufunda tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki sigara bulunan E.S. tutuklandı.
Öte yandan dün akşamüzeri Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan K.C.A.’nın (E-23) üzeri de narkotik detektör köpeğinin tepki vermesiyle arandı. Üzerinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan K.C.A. tutuklandı.
Diğer polisiye haber;
İŞ ARACI YANDI…
Değirmenlik taş ocakları mevkiinde faaliyet gösteren Üstaş taş ocaklarında dün akşamüzeri bir iş aracında yangın çıktı.
Paletli iş aracının (ekskavatör), hidrolik hortumu kamyona taş yüklediği esnada patladı. Isınmış yağların egzoz ve makineye temas etmesiyle araçta yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın aracı kullanılmaz hale getirdi.