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Erdoğan:Doğu Akdeniz’deki rahatsız edici sesler yolumuzdan alıkoyamayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’e gitti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:44
Erdoğan:Doğu Akdeniz’deki rahatsız edici sesler yolumuzdan alıkoyamayacak

Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havaalanı’nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları ve S-400’lere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum.” dedi

“Şu anda gerek bizler Türkiye olarak gerek KKTC’li soydaşlarımız olarak süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz” diyen Erdoğan, G20 toplantısında görüştüğü liderlere de hassasiyetlerini ilettiklerini belirtti.
Erdoğan S-400’lerin yolculuk hazırlığının sürdüğüne de vurgu yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’leri yükleme çalışmalarının sürdüğünü, nereye konuçlandırılacaklarının Milli Savunma Bakanlığı ile Genel Kurmay tarafından planlandığını kaydetti.

Erdoğan: “S-400’ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun.”dedi.

(BRT/TRT)

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanDoğu Akdeniz
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