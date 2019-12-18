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Erdoğan:İHA’ların Sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile yapılan mutabakatla ilgili, “Bu adımlar Sevr’in ters köşe edilmesidir. Bu kadar önemli.” dedi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:32
Erdoğan:İHA’ların Sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile yapılan mutabakatların önemini “Beka meselesi ve ondan da öte bir tarih meselesi” olarak değerlendirdi. Erdoğan, “Bu adımlar Sevr’in ters köşe edilmesidir. Bu kadar önemli.” dedi.

Atılan her adımın hesabını, çalışmasını yaptıklarını ifade eden Erdoğan, bunun uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’de başka adımlar olabilir mi sorusuna ise “gelişmelere göre anbean olabilecek adımlardır.” yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde alınan bir kararı da açıklayan Erdoğan, Libya ve Suriye ile ilgili olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı, Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarattan ve ulusal güvenlikten oluşan bir heyetin en kısa zamanda Moskova’ya gideceğini söyledi.

Sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu

Kuzey Kıbrıs’ta Geçitkale’ye İnsansız Hava Araçları gönderilmesi ve oranın bir İHA üssü haline getirilmesinin bölge açısından önemi de gündemdeydi.

Erdoğan, “Bunların gerekirse, sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. Bu süreci de aynı hızla devam ettireceğiz” dedi.

Erdoğan, “Kalkınmış ve zengin Batılı ülkeler mülteci krizinde sınıfta kaldı. Zengin bazı Arap ülkeleri de aynı durumda. Küresel sorunlar ancak küresel iş birliği ve dayanışma ile aşılabilir. Dünyanın mülteci sorunundan kaçması, sorunu ortadan kaldırmıyor.” dedi.

Yeni siyasi oluşumlar ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Bundan önce de yaşadık. Üstelik grup kuracak şekilde ayrıldılar. Sorsam kaç tanesinin ismini kaçınız hatırlar?”

Her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik”

Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracaklarını dile getiren Erdoğan, “İhtiyaçları olursa, onlara her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik.” dedi.

(BRT/TRT)

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan:İHA
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