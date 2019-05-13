Ergüçlü’nün kitabı KTGB etkinliğinde tanıtılıyor

Etkinlik 14 Mayıs Salı akşamı KTGB Kompleksi Yarim Kışlık Düğün Salonu’nda yer alacak.

KTGB Başkanlığı da yapmış usta gazeteci Süleyman Egüçlü yeni kitabında 1974’e kadar olan anılarını kaleme alıyor ve anlattıklarıyla bir döneme ışık tutuyor.

Tüm satış geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak kitap, YDÜ Basımevinde, Yakın Doğu Üniversitesi sponsorluğunda basıldı.

Serkan Soyalan’ın editörlüğünde yayımlanan kitabın, sayfa düzeni ve kapak tasarımında Cemal İnce ve Hüseyin Erdamar’ın imzası var.

KTGB’deki tanıtımda Süleyman Ergüçlü kitabı hakkında bilgiler verecek, soruları yanıtlayacak ve kitabını imzalayacak. (BRT/MAIL)