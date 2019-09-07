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Erhürman: Akıncı’nın çabasını destekliyoruz

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:20
Erhürman: Akıncı’nın çabasını destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yürütülen çalışmalar hakkında, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarını bilgilendirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman "Ucu açık olmayan bir sürece dair Akıncı’nın çabasını destekliyoruz. Eylül’de BM’de görüşme olacak, orada 3’lü görüşme ihtimali yüksek değil, ancak oradan sonra bir üçlü görüşme olabilir.” dedi

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Anahtar Kelimeler:
AkıncıErhürman
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