Erhürman: “Bizi, üretim ve dünyaya açılma kurtarır”

Planlı üretimin önemine işaret eden Erhürman, “İnsanlarımız üretimden kopuyor, üretim anlamını yitiriyor. Hizmetler sektöründe çalışan insanların aldığı para anlamını yitiriyor” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Gaziveren ve Doğancı’da üreticilerle bir araya gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve milletvekilleri eşlik etti.

Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini paylaştı. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Tufan Erhürman, “Biz bu halkın, onurlu ve eşit bir şekilde dünyayla bağlanmasını istiyoruz. Bu gidişin başka açılımı yok” ifadelerini kullandı.

Ekonomik koşulların geldiği noktada üretim yapmanın mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, başka şeylerin de imkansız hale geldiğini kaydetti. Lefke bölgesinde yaşayıp Lefkoşa’da çalışan kadınların, işlerini bırakmaya başladığına dikkat çeken Erhürman, “İnsanlarımız üretimden kopuyor, üretim anlamını yitiriyor. Hizmetler sektöründe çalışan insanların aldığı para anlamını yitiriyor” dedi.

Kıbrıslı Türklerin sadece üretimden değil, ekonomiden de kopmaya başladığının altını çizen Erhürman, “Bir halkın üretimden kopması demek, aslında yok oluşa doğru gitmesi demektir. Neresinden baksan elinizde kalan bir yapıya doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

Erhürman, sürekli alım gücünün düştüğünü söyledi. Yaşanan sorunların çözümünün olduğuna vurgu yapan Erhürman, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ilk defa işlenmiş gıdanın Kıbrıs’ın güneyine ihraç edildiğini hatırlattı.

Söz konusu durumu önemli bir açılım olarak niteleyen Erhürman, “Artık burada ürettiğimizi sıfır gümrükle gönderebileceğimiz bir ortam yakaladık. Bizim planlı üretim yapmamız gerekiyor. Küçük adada üretim yapabileceğimiz topraklar maalesef her gün azalıyor. Dışa açılış kapılarını çok daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

“Bizi üretim ve dünyaya açılma kurtarır” diye konuşan Erhürman, uluslararası hukukla buluşulması gerektiğini belirtti. Enerjide, istihdamda, talepte ve turizmde Kıbrıs’ın güneyine “bağlandığımızı” vurgulayan Erhürman, “Biz bu halkın, onurlu ve eşit bir şekilde dünyayla bağlanmasını istiyoruz. Bu gidişin başka açılımı yok” dedi.

Erhürman, “Ne uluslararası alanda ne de tarımın ve hayvancılığın planlanmasında bu arkadaşların içinde zerre gaile yoktur. Alım gücü yerlerde süründü, gaile etmediler” ifadelerini kullandı.