Erhürman'dan görüşme sonrası açıklama

Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklamalarda bulundu.

Erhürman şunları söyledi: “CTP olarak görüşümüz hükümeti kurma görevinin Sayın Faiz Sucuoğlu’na bir an önce verilmesidir. Ülke çok ciddi bir ekonomik kriz içerisindedir. Bir an önce hükümetin kurulmasını isteriz. Hükümet ihtimallerininin nerelerde olduğu görülüyor.”

Erhürman aritmetiğin ortada olduğunu ama CTP'nin görüşmelere kapalı olmadığını aktardı.

Erhürman'ın açıklamasının tamamı şu şekilde: