Künye
Kıbrıs 9
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!

Erhürman'dan görüşme sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan partilerin temsilcileriyle seçim sonrası değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün ayrı ayrı görüşüyor.

25 Ocak 2022 Salı 12:48
397 Okunma
Erhürman'dan görüşme sonrası açıklama
banner108

Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklamalarda bulundu.

Erhürman şunları söyledi:  “CTP olarak görüşümüz hükümeti kurma görevinin Sayın Faiz Sucuoğlu’na bir an önce verilmesidir. Ülke çok ciddi bir ekonomik kriz içerisindedir. Bir an önce hükümetin kurulmasını isteriz. Hükümet ihtimallerininin nerelerde olduğu görülüyor.”

Erhürman aritmetiğin ortada olduğunu ama CTP'nin görüşmelere kapalı olmadığını aktardı.

Erhürman'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Son Güncelleme: 25.01.2022 13:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: Hükümet kurmak için 4 partiyle resmi olarak görüşeceğiz
Sucuoğlu: Hükümet kurmak için 4 partiyle resmi olarak görüşeceğiz
Liseler Arası Müzik Yarışması İçin Başvurular Alındı
Liseler Arası Müzik Yarışması İçin Başvurular Alındı
Suphi Coşkun’un acı günü…
Suphi Coşkun’un acı günü…
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim