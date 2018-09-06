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Erhürman'dan Türkiye dönüşü önemli açıklamalar

Başbakan Tufan Erhürman Ercan Havalimanı'nda Ankara ziyaretini değerlendirdi

06 Eylül 2018 Perşembe 13:07
Erhürman'dan Türkiye dönüşü önemli açıklamalar

Erhürman: Ağustos Enflasyonu Yüzde 8.42
Başbakan Tufan Erhürman Ağustos ayı sonu enflasyonun yüzde 24, aylık enflasyonun ise 8.42 olduğunu söyledi. Ankara'dan dönen Tufan Erhürman, bunun Türkiye'de Ağustos ayı sonu itibarı ile yüzde 12 olduğuna dikkat çekerek, "KKTC TL'deki enflasyondan daha fazla etkileniyor. Bu verileri Türkiye Cumhurbaşkanıi yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'na aktardık. Ne yapmamız gerektiğini paylaştık. Verimli ve uzun bir toplantı oldu" dedi.

"Oktay ile birlikte çalışacağız..." 
Başbakan Tufan Erhürman,  Türkiye'de henüz Kıbrıs İşleri'nden sorumlu bakanlığın belli olmadığını söyleyerek, "Bu belirlenene kadar, ben ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay her düzeyde birlikte çalışacağız. Olumlu ilk görüşmemizi gerçekleştik. Çalışmalarımızın sonucunu haftaya alacağız" dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, "sıcak para gelecek mi?" sorusuna, 
"Bunu açıkça söylemem doğru değil. Ne yapılacağı konusunda teknik olarak çalışıyoruz. Yaşadığımız kriz, konuşulan rakamlardan ötedir" dedi. Dövizin yüzde 80 dolayında TL karşısında değer kazandığını hatırlatan Erhürman, yıllık enflasyon oranın yüzde 40.5 olarak öngirildüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Kriz bizde daha fazla hissediliyor. Parayı alalım da kriz bitsin diye bir durum söz konusu değil. Benim açımdan önemli nokta, artık Fuat Oktay beyle muhatap olarak bu süreci yürüteceğiz. Süreç, al şu parayı da kriz bitsin diye bir kriz değil. Maliyede bir sorunumuz var ama, piyasadada yaşadığımız sonuç, halka yansıyan kısmı maliyedeki sorunumuz kadar büyüktür. Kıbrıs Türk halkının bu süreçten el birliği ile geçmesi ile gerekiyor. Türkiye yanımızda ve bize bu mesajı verdi. Kıbrıs Türk halkı da el ve gönül birliği ile süreci yaşamalı. Ne koparırsam diye düşünmek bu durumda topluma yapılacak en büyük kötülük."

TL'de yüzde 80 değer kaybı var. Türkiye yanımızdadır ama gönül birliği içinde olmalıyız. İçinden geçtiğimiz tünelde ışık henüz görülmedi

Halka ve çiftçiye mesaj:
Başbakan bir de mesaj göndererek "Bu süreçten el birliği ile geçmemiz gerek. Ne koparırsam diye düşünmek bu durumda topluma yapılacak en büyük kötülüktür" dedi

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Son Güncelleme: 06.09.2018 13:35
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberTufan Erhürman
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