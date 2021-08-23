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Erhürman hükümeti topa tuttu

Ana muhalefet lideri , CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mevcut hükümeti “Falsolu” olarak tanımladı. Erhürman, “Ülkeyi enkaza çevirdiniz ve en kötüsü, umurunuzda bile değil!” diyerek tepki gösterdi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:50
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Erhürman hükümeti topa tuttu

Çiğdem AYDIN - Sosyal Medya

Ana muhalefet lideri , CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mevcut hükümeti “Falsolu” olarak tanımladı. Erhürman, “Ülkeyi enkaza çevirdiniz ve en kötüsü, umurunuzda bile değil!” diyerek tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümeti eleştirdi.

Bakanlık ve sendikaların eğitim konusunda farklı açıklamalar yaptıklarını söyleyen Erhürman, yüz yüze eğitim konusunda endişelerin arttığını belirtti.

Ülke ekonomisinde yaşanan soruna da değinen CTP Genel Başkanı Erhürman, asgari ücret konusunda da hiçbir somut adımın atılmadığını ifade etti.

Erhürman’ın dikkat çektiği noktalar şunlar; 

"1. KIB-TEK'in akaryakıt alım ihalesi YİNE iptal!!!

2. Vaka sayıları da, kaybettiğimiz insanlarımızın sayısı da artıyor. Duyarsızlık hat safhada, aşılanma oranı çok düşük, denetim yok. Üstüne üstlük, Tabipler Birliği "açıklanan vaka sayıları ile başvuran hasta sayısının eşleşmediğini" açıklıyor.

3. Yüz yüze eğitim konusunda bakanlık her şey yolunda derken, Tabipler Birliği ve öğretmen sendikaları hazırlıkların yetersiz olduğundan söz ediyor. Vaka sayılarının artışıyla birlikte yüz yüze eğitim konusundaki endişeler artıyor.

4. Elektriğe zam tartıştırıldı, durdu. Herkes kurumun zararda olduğunu söylüyor ama bu konunun nasıl "halledildiğine" dair bir açıklama yok. Şimdi tüp gaza zam tartıştırılıyor...

5. Alım gücü düştükçe düşüyor. Asgari ücret konusunda işçi işveren yakınlaştı. Mesele sigorta prim desteği. Orada da henüz somut bir şey yok.

Ve kurultay çalışmaları, kurultay atışmaları, Sn. Tatar'ın günde on defa yaptığı, birbirinin tekrarı, bu ülkenin geleceği açısından hiçbir şey ifade etmeyen açıklamalar berdevam...

Elinizden ne gün kurtuluyor, ne gelecek!!! Ülkeyi enkaza çevirdiniz!!! Ve en kötüsü: Umurunuzda bile değil!"

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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