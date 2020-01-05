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Erhürman İskele’yi ziyaret etti

05 Ocak 2020 Pazar 12:49
Erhürman İskele’yi ziyaret etti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle İskele ilçesini ziyaret etti.

İskele Açık Pazarı’na giderek esnafın yeni yılını kutlayan Erhürman, ardından şehir merkezinde bölge halkıyla buluştu, sorunları dinledi.

Erhürman esnaf ziyaretlerinin ardından sırasıyla Kıbrıs Türk Petrolleri ve Harup Fabrikası’nı gezdi, ardından da köy kahvesinde bölge halkıyla bir araya geldi.

Gittiği yerlerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Erhürman, ülkede yapılması gereken çok iş olduğunu ve önümüzdeki dönemde toplumsal seferberlik duygusuyla el ele vererek, kalıcı barış, daha fazla demokrasi, adalet ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi için hep birlikte çok çalışmak gerektiğini ifade etti.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
Erhürman
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