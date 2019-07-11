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Erhürman: Mobil telefonlar konusunda atılan adımı selamlıyorum

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:23
Erhürman: Mobil telefonlar konusunda atılan adımı selamlıyorum

Adanın her iki tarafındaki mobil operatörleri birleştirme çalışmaları bugün iki liderin saat 12.45’te gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi ile uygulamaya geçti.

Uygulamanın başlatılması konusunda açıklamada bulunan ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Atılan adımı selamlıyorum” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erhürman, “Mobil telefonlar konusunda atılan adımı selamlıyorum. Daha atılması gereken ve üzerinde ciddiyetle çalışılırsa atılabilecek çok adım var. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

(BRT/SM)

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Erhürman
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baskan 2019-07-11 14:38:44

sen cumhurbaşkanı olacan.

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