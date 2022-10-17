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Erhürman: "Ortaklarınıza banka mı dağıtmaya başladınız?"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuştu. Erhürman, son siyasi gelişmeler başlıklı konuşmasında hükümete yüklendi. 

17 Ekim 2022 Pazartesi 12:47
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Erhürman: "Ortaklarınıza banka mı dağıtmaya başladınız?"



Erhürman, 'nereden icap etti de Vakıflar Bankası ile Kooperatif Merkez Bankası Turizm Bakanlığı ile ilişkilendirildi?' diye sordu. 

İki kurumun Başbakanlığa bağlı olduğunu, aniden alınan bir kararla Turizm Bakanlığı'na bağlandığını dile getiren Erhürman, 'yeni bir koalisyon programı yokken bu gerçekleştiriliyorsa, bunu açıklamanız gerekir' dedi.

Erhürman bu durumun bir yerel seçim pazarlığı ürünü olduğunu dile getirdi. 'Siyasi atamanın dibine vurdunuz' diyen Erhürman, 'ortaklarınıza banka dağıtmaya başladınız' diye konuştu. 

Erhürman: "Töre, kimsenin haberi olmadan AP'ye mektup gönderdi"

Konuşmasında Meclis Başkanlığı'na da yüklenen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,  Meclis Başkanlığı'nı kendini ayrı bir Başbakanlık olarak görmekle suçladı. Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin kimsenin haberi olmadan 14 Eylül'de Avrupa Parlamentosu Başkanı'na mektup gönderdiğini söyleyen Erhürman, bunu rastgele yazışmalardan öğrendiklerini dişle getirdi. 

Meclis Başkanlığını 'tuhaf işlere girmekle' suçlayan Erhürman, Meclis'in yüceliğinin kalmadığını vurguladı. Erhürman, bu gidişle, Meclis'e karşı ilk eylemin de geçekleşeceğini belirtti.

Erhürman sordu: "Elektrikte ne oluyor?"
Teknecik'e yakıt ihalesi konusunu da Meclis kürsüsünde dile getiren Erhürman, 'neden bu ihaleler iptal ediliyor?' diye sorarak 'amacınız nedir?' diye sordu.  Erhürman, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:
"Bu durum iş bilmezliğinizi gösterir. Her yaptığınız ihale iptal edilir, itiraz edilir durur. Bu durum sizi rahatsız etmiyor mu? Bunu artık açıklamanız gerekiyor."

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanMeclisKKTC Meclis
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