Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata bağlandı
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata...
İki kişi bıçakladı
İki kişi bıçakladı
Aracından uyuşturucu çıktı
Aracından uyuşturucu çıktı
Turiste cinsel taciz iddiası!
Turiste cinsel taciz iddiası!

Erhürman: “Politikaların sürekliliği için ‘turizm örgütü’ kurulacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, turizm politikalarının sürekliliğini ve sektörel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Turizm Örgütü kuracaklarını söyledi. 

14 Ocak 2022 Cuma 10:18
27 Okunma
Erhürman: “Politikaların sürekliliği için ‘turizm örgütü’ kurulacak”
banner108

Tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde turizm tanıtım stratejisi ve turizmde doğru teşviklendirme politikaları belirleyeceklerinin altını çizen Erhürman, turizm çeşitliliği ve gelen turist sayısının artırılacağını vurguladı. 

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni (KITOB) ziyaret etti. Ziyarette Erhürman, turizmdeki sorunların artık Turizm Bakanlığı bünyesinde çözülebilir olmanın ötesine geçtiğini kaydetti.

“SEKTÖRLERİ DESTEKLEMEK İÇİN POLİTİKA ÜRETİLMİYOR”

Sigortaların nereden nereye geldiğinin görüldüğüne dikkati çeken Erhürman, rakamların ortada olduğunu kaydetti. Erhürman, Ocak 2020’den bu yana sistemden çıkan insan sayısının 30 bini bulduğunu vurgulayarak, sosyal sigortaların Ocak ayının sonunda 212 milyon ekstra kaynağa ihtiyaç duyacağını söyledi. Bu paranın da ortada olmadığının altını çizen Erhürman, sektörleri destekleme adına hiçbir politikanın ortaya koyulmadığını belirtti. 

“Bu filmi 3 senedir izliyoruz” diyen Erhürman, memleketin, her taraftan Kıbrıs’ın güneyine bağımlı hale getirildiğini belirtti. Son 3 senede hükümetlerden herhangi bir konuda çözüm üretme çabası göremediklerini kaydeden Erhürman, kriz sürecinin yönetilmediğini ifade etti. 

Aylarca UBP’nin kurultay kavgası verdiğine dikkat çeken Erhürman, “Artık yıllardır konuştuğumuz bazı şeyleri masaya yatırmanın zamanı geldi” dedi. 

“YÜZÜMÜZÜ DÜNYAYA DÖNMEK ZORUNDAYIZ”

Turizmdeki sorunların artık Turizm Bakanlığı bünyesinde çözülebilir olmanın ötesine geçtiğine işaret eden Erhürman, bu alanda yıllardır hiçbir vizyonun ortaya koyulmadığını ifade etti. 

“Turizm Örgütü” denilen yapının derhal kurulması gerektiğinin de altını çizen Erhürman, kalıcı bir yapı yaratılması gerektiğini söyledi. Memlekette çalışacak işçi kalmadığını da savunan Erhürman, bir kırılma noktasına doğru gidildiğini kaydetti. 

Erhürman, “Ocak, Şubat ayı itibarıyla sosyal sigortalar patlayacak. Mart ayı itibarıyla tüm belediyeler patlayacak. Kriz masasını kuracağız. O masadan 5 yıllık ekonomi kalkınma eylem planını çıkaracağız. Uçurumun kenarından memleketi döndüreceğiz. Turizmin örgütünü hemen oluşturacağız. Yüzümüzü dünyaya dönmek zorundayız” diye ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
“Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi müzakere sürecine başlamayacağız”
“Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi müzakere sürecine başlamayacağız”
Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda Dr. Fazıl Küçük anma töreni ve büst açılışı yapıldı
Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda Dr. Fazıl Küçük anma töreni ve büst açılışı yapıldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim