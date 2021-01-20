Erhürman: "Seçimden çark etme manevraları başladı"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Başbakan Ersan Saner'in erken seçim çağrısını anımsattı, "Aniden ülkenin gündeminin sağlık ve ekonomi olduğu fark edildi" diyerek, seçimden çark etme manevralarının başladığını söyledi.

"Bizim aynı anda hem seçim hem de kurultay hesapları içine hapsolmuş bir iktidardan ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları aşması konusunda medet ummamızı bekliyorlar" diyen Erhürman, ölü gözünden yaş beklenmeyeceğini belirterek, "Bu halkın yeterince zamanını çaldınız, daha fazla çalmaya hakkınız yok" dedi.

Erhürman'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

"Başbakan hükümetine ve milletvekillerine güvenmiyor, erken seçim çağrısı yapıyor. Halkımıza zaman kaybettirmeyelim seçime gidelim o zaman diyoruz. Aniden ülkenin gündeminin sağlık ve ekonomi olduğu 'fark ediliyor', seçimden çark etme manevraları başlıyor. Ama 'erken seçim' deyip seçim startını vermekle kalmıyorlar, bu kez de iktidar partisinde kurultay için start veriyorlar. Ve bizim aynı anda hem seçim hem de kurultay hesapları içine hapsolmuş bir iktidardan ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları aşması konusunda medet ummamızı bekliyorlar. Daha önce söyledik bir kez daha söyleyelim: Ölü gözünden yaş beklenmez. Bu halkın zamanını yeterince çaldınız. Daha fazla çalmaya hakkınız yok!"