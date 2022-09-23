Erhürman: Sizin atadıklarınız mı mafya?

ÖZEL HABER

CTP Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Erhürman, iptal edilen KIB-TEK akaryakıt ihalesini değerlendirdi.

"Bir şartnamede ne, nasıl yazılır bilmiyorsunuz, ihale iptal ediyorsunuz" diyen Erhürman, şöyle konuştu:

"Bir şirket ihaleye 45 Dolar teklif etiyor, aynı şirket üç gün önce bu adaya 70 Dolar'a yakıt getiriyor. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Siz bundan önce 145 Dolar'a bu ülkeye yakıt taşıdınız. Merkezi İhale Komisyonu neden sormuyor, bu farklar nasıl oldu? Açıklayın nasıl yaptınız bunları? Vicdanım rahatsız oldu diyorsunuz. Yok öyle bir şey".

"Sizin atadıklarınız mı mafya?"

KIB-TEK'te mafyalaşma var sözlerini de değerlendiren Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

"Keşif bedeli 60 Dolar dediler. Bu kararı kim üretti? Yönetim Kurulu. Sonra mafyalaşma var KIB-TEK içerisinde diyorsunuz. O yönetim kurulunu siz atadınız, size bağlı. Sizin atadıklarınız mı mafya? Gereğini yapmıyorsunuz. 60 Dolar keşif bedeli belirliyorsunuz ama bu iş 30 Dolar'a da yapılıyor. 45 Dolar'a daha düşüğü varken ihaleyi bağladınız, sonra vicdanımız rahatsız oldu dediniz. Tek tek anlatıyoruz bunları ama olmuyor."

"İmzaladıkları her sözleşme beni korkutuyor"

Başbakan Ünal Üstel'in alternatif enerji üretimi konusundaki açıklamalarını da değerlendiren Erhürman, "fikir güzel, üreteceği elektriği size satacağı fiyat, bugün sizin fahiş fiyata aldığınız elektrik fiyatlarının altında olacaksa neden olmasın? Ancak bunun olacağına dair benim zerre inancım yok. İmzaladıkları her sözleşme beni ülke adına korkutuyor. Bin tane bit yeniği çıkıyor imzaladıkları sözleşmelerde. Biz hala 2011 Yılında imzaladıkları Ercan sözleşmesiyle uğraşıyoruz. En basiti bu. Bugün hala o sözleşmedeki şartlar yerine getirilmedi. Çünkü siz sözleşmenin yapım aşamasında elinize yüzünüze bulaştırdınız."

"Oturdukları koltuğun ne anlama geldiğini bilmiyorlar"

Hükümeti sert eleştiren Erhürman, "Oturdukları koltuğun ne anlama geldiğini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.