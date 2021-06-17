Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş
Daha önce de benzeri suçtan...
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...
Aranan bir kişi daha var
Aranan bir kişi daha var

Erhürman: Sosyal ve ekonomik kalkınma planı çıkarmalıyız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ni (KTEMB) ziyaret ederek, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

17 Haziran 2021 Perşembe 18:14
11 Okunma
Erhürman: Sosyal ve ekonomik kalkınma planı çıkarmalıyız

Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın eşlik etti. Ülkede pandeminin açtığı yaraların sarılması ve sonrasında ise düzenli bir şekilde kalkınmayı sağlayabilmek için uzun vadeli kalkınma planlarının hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, “Bunu başaramazsak birçok işin altından kalkamayız” uyarısında bulundu. Ülkede pek çok sektörün öngörüsüzlükten yakındığını anımsatan Erhürman, bu konuda kimsenin sorumluluk üstlenmediğini dile getirdi.

Meslek örgütlerini öngörülebilirlik açısından güvenceye kavuşturmanın yollarından bahseden CTP lideri Tufan Erhürman, “Bizim bir şeyleri planlamamız, yaptığımız planı Meclis’ten geçirmemiz gerekiyor. Bu ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel anayasası şeklinde bir kalkınma planı çıkarmalıyız. Kullandırılacak arazilerden, ortaya konulacak tüm projelere kadar her şeyi bu metnin içerisine yerleştirmeliyiz” dedi.

Mevcut durumla devam etmenin mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, “Bunu yapmadığımız takdirde birçok iş insanının motivasyonu düşecek” dedi. Kıbrıs gibi küçük nüfus ve ekonomiye sahip olan ülkelerin kendi ekonomisini ve kendi iş insanını korumaya çalıştığını belirten Erhürman, “Çünkü kendi iş insanı kalkınırsa, bununla birlikte yerelde istihdam da artar. Buranın ekonomisinin ürettiği değerleri burada yatırım yapan iş insanları alamıyor. Bizim müteahhitlerimizin uzmanlığı yetmiyor mu? Yetmezse şikayet etmeyiz. Ama her şeyiyle yeterliyken bu işten kazanılacak para ve yaratılacak istihdamın buralarda olmaması ve başka yere gitmesi de kabul edebileceğimiz bir şey değil” dedi.

“2024’E KADAR UYGULANACAK PROJELERİ BELİRLEMELİYİZ”

Bu ülkenin elektrik ihtiyacını planlama ihtiyacı içerisinde olduklarını ifade eden Erhürman, “2024 e kadar nasıl bir plan, proje ortaya koyacağımızı şimdiden hesaplayamazsak, gelecek yıldan itibaren çok ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Ya planlarız, ya da ekonomik olarak bırakın kalkınmayı, bulunduğumuz seviyeyi korumakta bile çok ciddi güçlük çekeceğimiz dönemler yaşayacağız” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam da, eleman sıkıntısı çektikleri bir meslekleri olduğunu açıkladı. AB projeleri sayesinde birçok eğitim yaptıklarını dile getiren Karaçam, o eğitimlere birçok gencin katıldığını ve herhangi bir ücret talep etmediklerini söyledi. Ülkede inşa edilen büyük otellerden büyük çoğunluğunun elektrik işlerinin yerli iş insanına değil, TC’li firmalara gittiğini belirten Karaçam, buna engel olunması gerektiğini ifade etti. Üniversitelerdeki elektrik elektronik bölümlerindeki bazı derslere talip olduklarını kaydeden Karaçam, “Bizim işimize yarayacak olan çocuklar oralarda yetişiyor. Üstelik meslek lisesi çıkışlı. Bu işin sürdürülebilir olması lazım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİSP, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yaptı
MİSP, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yaptı
Tatar, “Antalya Diplomasi Forumu”na katılacağı Antalya’ya vardı.
Tatar, “Antalya Diplomasi Forumu”na katılacağı Antalya’ya vardı.
27'si  yerel 28 pozitif vakaya rastlandı
27'si  yerel 28 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim