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Erhürman: "Sucuoğlu'nun gündeminde Tayvan ve Singapur var"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dövizdeki yükselişe, artan koronavirüs vakalarına ve akaryakıta gelen zamma dikkat çekerek, "Sucuoğlu'nun gündeminde Tayvan ve Singapur var!" dedi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 20:30
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Erhürman: "Sucuoğlu'nun gündeminde Tayvan ve Singapur var"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Artık tanınmamışlığın avantajlarını da yaşamanın zamanıdır... Singapur ve Tayvan gibi tanınmamasına rağmen çok ciddi geliri olan ve refah içerisinde olan ülkeler var” şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Erhürman, “Öncellikle ‘tanınmamışlığın avantajları’nın neler olduğu çok ciddi bir merak konusu” ifadelerini kullandı.

CTP lideri Erhürman, “İkincisi Singapur'un durumu! Dünya, Birleşmiş Milletler üyesi Singapur'u tanımaktan vazgeçti de bizim mi haberimiz yok?” diye sordu.

"SUCUOĞLU'NUN GÜNDEMİNDE TAYVAN VE SİNGAPUR VAR!"

Erhürman, yaptığı açıklamada, dövize ve Koronavirüs vaka sayılarına da işaret ederek, "Her şey zamlanırken bugün akaryakıta bir zam daha geldi. Hükümete bakarsanız ortada herhangi bir olağan dışı durum yok. Sn. Sucuoğlu'nun gündeminde Tayvan ve Singapur var!" dedi.

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