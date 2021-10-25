Erhürman : Toplumu kedinin kuyruğuna teneke gibi bağladınız

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Hükumetin istifası okunan meclis genel kurulunda muhalefet parti başkanları da söz aldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, meclis genel kuruluna hitap etti.

Erhürman, hükumetin itibarsızlığı meclise ve yargıya da bulaştırıldı sırf olmayacak bir duaya amin demek için hükumette kalmak için dedi.

Haziran ayında Meclis genel kurulunun gündeminde olan Çiftçilerin doğrudan gelir destek kararının zaten var olduğunu muhaceret af yasasının da meclis genel kurulunun gündeminde olduğunu hatırlatan Erhürman, bu hükumet mecliste nisabı olmadığını daha yeni fark ederek istifa etti dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kurultay sonrası kazanana hükumet kurma görevi vereceğim açıklamasına da tepki göstererek, kişisel çıkarlar göz önüne alınıyor, bu halkın, bu ülkenin gailesini çekmiyor Cumhurbaşkanı dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 9 Ocak tarihinde bir seçim olma olasılığından söz ettiğini hatırlatan Erhürman, 12. ve 13. Maaşların ödenemeyeceği dert değil 2022 yılının ilk maaşının da ödenemeyeceği Cumhurbaşkanı için dert değil diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Toplumu kedinin kuyruğuna teneke gibi bağladınız tangur tungur gezdiriyorsunuz dedi. Sil baştan başlamak zorundayız bu film artık bitti diyen Erhürman, ülkeye ve kurumlara verdiğiniz hasar maalesef 10 aylık bir bir hasar değil dedi.