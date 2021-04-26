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Erhürman ve Toros, Cenevre'ye vardı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da Cenevre'ye vardı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:02
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Erhürman ve Toros, Cenevre'ye vardı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da Cenevre'ye vardı.

Fikri Toros sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan 5+BM toplantısı için az önce Cenevre’ye vardıklarını duyurdu.

Toros, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres himayelerinde gayri resmi olarak gerçekleşecek olan bu üç günlük toplantının gündeminin, kapsamlı çözüm müzakerelerinin devam edebilmesi için bir 'ortak zemin' arayışı olacağını anımsattı.

Toros, "Burada bulunacağımız süre boyunca toplantıları takip edecek ve hedeflenen sonuca ulaşılması için çalışacağız..." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Fikri TorosTufan Erhürman
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