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Erhürman: Vicdani Ret Yasa Tasarısı hazır

Erhürman, Vicdani Ret Yasa Tasarısının hazır olduğunu söyledi

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:31
Erhürman: Vicdani Ret Yasa Tasarısı hazır

Başbakan Tufan Erhürman, Vicdani Ret Yasa Tasarısının hazır olduğunu söyledi.

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Kanal Sim’de katıldığı bir programda konuşan Başbakan Erhürman, yasa tasarısı ile ilgili dün akşam itibariyle imzaların tamamlandığını söyledi.

Erhürman, “Vicdani ret’le ilgili yasa tasarısı pazartesi Meclis’e gönderilecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan ErhürmanVicdani RetVicdani Ret Yasa TasarısıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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AYŞE 2019-01-05 10:56:27

2 yıllık üniversite mezunları da hiç okumayanlarla bir yapar ona da bir el atsanız..

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Slm 2019-01-05 11:03:58

Siz isteyin biz yapalım hükümeti siniz madem .askari ücreti 3.500 yapın .

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