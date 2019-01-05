Erhürman: Vicdani Ret Yasa Tasarısı hazır

Başbakan Tufan Erhürman, Vicdani Ret Yasa Tasarısının hazır olduğunu söyledi.
Erhürman, “Vicdani ret’le ilgili yasa tasarısı pazartesi Meclis’e gönderilecek” dedi.
Erhürman, Vicdani Ret Yasa Tasarısının hazır olduğunu söyledi
Başbakan Tufan Erhürman, Vicdani Ret Yasa Tasarısının hazır olduğunu söyledi.
Erhürman, “Vicdani ret’le ilgili yasa tasarısı pazartesi Meclis’e gönderilecek” dedi.
2 yıllık üniversite mezunları da hiç okumayanlarla bir yapar ona da bir el atsanız..
Siz isteyin biz yapalım hükümeti siniz madem .askari ücreti 3.500 yapın .