Erhürman: Vicdani Ret Yasa Tasarısı hazır

Başbakan Tufan Erhürman, Vicdani Ret Yasa Tasarısının hazır olduğunu söyledi.

Kanal Sim’de katıldığı bir programda konuşan, yasa tasarısı ile ilgili dün akşam itibariyle imzaların tamamlandığını söyledi.

Erhürman, “Vicdani ret’le ilgili yasa tasarısı pazartesi Meclis’e gönderilecek” dedi.