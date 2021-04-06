Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi
Flaş Haber
70 pozitif vaka
Kapat

Erhürman: “Yerel yönetimler özerklik şartı önemli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği "Belediyecilik Vizyon Çalıştayı" dün akşam Naci Talat Vakfı’nda açılış konuşmaları ile başladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhüman, parti olarak hedeflerinin Kıbrıs Türk halkını Avrupa halkları gibi yaşatabilecek bir yapıyı yaratabilmek olduğunu belirterek, bu anlamda Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın önemli olduğunu söyledi. 

06 Nisan 2021 Salı 13:11
76 Okunma
Erhürman: “Yerel yönetimler özerklik şartı önemli”

CTP'den yapılan açıklamaya göre çalıştaya, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, milletvekilleri ve CTP’li belediye başkanları ile Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz katıldı.

Facebook üzerinden canlı yayınlanan çalıştayın açılışında, Genel Başkan Tufan Erhürman ve Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: "SALGININ AÇTIĞI YARALAR ZANNEDİLENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Erhürman, 2022 yılının ortasında gerçekleştirilecek yerel yönetimler seçimlerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Bir yılı aşkın bir süreden beridir, dünyanın tüm ülkeleri gibi Kıbrıs’ın da pandemi ile mücadele ettiğini söyleyen Erhürman, salgının açtığı yaraların zannedilenden çok daha büyük olduğunu ifade etti.

Salgının sona ermesinin ardından pandemiden bir gün öncesine dönüşün mümkün olmayacağını söyleyen Erhürman, “Pandemiden bir gün önce çok da iyi bir durumda değildik. Koronavirüs salgını, yeni sorunlar yaratırken, var olan sorunların da ne kadar büyük olduğunu bize gösterdi” dedi.

Gerek muhtarlıkların, gerekse belediyelerin bu süreç içerisinde pek çok görev üstlenerek, beklenilenden de çok daha başarılı olduklarını dile getiren Erhürman, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve eskisi gibi olmamalı zaten. O yüzden her şeyi yeniden değerlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu.

CTP olarak yerel yönetimlere bakışlarının belli olduğunu söyleyen Erhürman, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın kendileri için bir tür Anayasa niteliğinde olduğunu, Anayasa’nın da yerel yönetimlerin özerkliği için kötü bir Anayasa olmadığını kaydetti.

Erhürman, parti olarak hedeflerinin Kıbrıs Türk halkını Avrupa halkları gibi yaşatabilecek bir yapıyı yaratabilmek olduğunu, bu anlamda da Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın önemli olduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin mali, idari ve yetkileri açısından güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “Bu ülkede kültürel, sosyal ve ekonomik planlarla kalkınmaya ihtiyacımız var” dedi.

ÖZSAĞLAM: "SİVİL TOPLUMA DEĞER VERDİKÇE, BAŞARIYI YAKALAYABİLİRİZ"

Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam da, 2022 yılında gerçekleşecek yerel yönetimler seçimleriyle ilgili bir ön hazırlık çalışması içerisinde bulunduklarını kaydetti. Özsağlam, önlerinde bir yol haritası istediklerini, bu yol haritasını da çizerken sivil topluma büyük önem verdiklerini vurguladı.

Sivil toplumun bir anlamda resmi makamlara meydan okuyan olduğunu belirten Özsağlam, “Bu da, yapıcı eleştirileriyle ve önerileriyle, yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetlerin politikalarının şekillenmesinde etkin rol oynama biçimidir. Bizler sivil topluma değer verdikçe, başarıyı yakalayabiliriz. Çünkü çevreden, sağlığa ve eğitime kadar belediyecilik hizmetlerinin sunulması elzem bir hal almıştır” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiBelediyecilik Vizyon Çalıştayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HP Genel Başkanı Kudret Özersay Gündemi Değerlendirdi
HP Genel Başkanı Kudret Özersay Gündemi Değerlendirdi
MUHACERET DAİRESİNDEKİ TÜM İŞLEMLER İÇİN ONLİNE RANDEVU SİTEMİ DEVREDE
MUHACERET DAİRESİNDEKİ TÜM İŞLEMLER İÇİN ONLİNE RANDEVU SİTEMİ DEVREDE
Tatar: “Devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçilemez”
Tatar: “Devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçilemez”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim