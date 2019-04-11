Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Erhürman: Yurt dışında yaşayan insanlarımız bizim için çok değerlidir

11 Nisan 2019 Perşembe 11:26
Erhürman: Yurt dışında yaşayan insanlarımız bizim için çok değerlidir
banner44

Başbakan Tufan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın daveti üzerine ülkemize kültürel gezi düzenleyen Nafiya Horozoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) heyetini kabul edip, görüştü.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmenin ardından, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Horozoğlu ve Başbakan Erhürman birbirlerine plaket takdiminde bulundu.
Görüşmede, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu da yer aldı.
Kabulde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Başbakan Tufan Erhürman’a kendilerini kabul edip, görüştüğü için teşekkür etti.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sunduğu proje kapsamında, 12 kişilik bir heyetle, 1 haftalık kültürel bir gezi kapsamında KKTC’de olduklarını belirten Horozoğlu, birlik olarak amaçlarının memleketleriyle bağlarını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

banner41
İngiltere’de doğup büyüyen Kıbrıslı Türk gençlerin sıkça KKTC’ye gelseler dahi, tarihsel yerleri çok gezemediklerini işaret eden Nafiya Horozoğlu, bu nedenle de bu gezi aracılığıyla KKTC’yi kültürel ve tarihsel açıdan yakından tanımak istediklerini aktardı.
Başbakan Tufan Erhürman kabulde, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği üyelerine hoş geldiniz diyerek sözlerine başladı.

Kısa süre önce İngiltere’ye yaptıkları ziyarette Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu ve diğer sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini belirten Erhürman, İngiltere’de bu tip projeleri birlikte yürütmek adına görüşmeler yaptıklarını, bu projelerin ilk ayağı olarak da bu kültürel ziyareti değerlendirmek istediklerini bildirdi.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Başbakan Erhürman, “ İngiltere’de doğup büyümüş olmak veya burada doğup büyümüş olmak bizim gözümüzde bir fark yaratmıyor” dedi.

Başbakan konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Biz istiyoruz ki Kıbrıslı Türkler dünyanın neresinde doğarsa doğsun ve nerede yaşamayı tercih ederse etsin Kıbrıs ile bağlarını hiç koparmasınlar. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü biz öyle çok geniş bir nüfusa sahip toplum değiliz. Bu nedenle birbirimize sıkı sıkı sarılmamız lazımdır. Bu hem varlığımız açısından önemlidir. Hem de kültürümüzü ve geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak açısından önemlidir. Bu nedenle Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’ni burada görmekten ötürü çok mutlu oldum.
Erhürman, bu tip projelere hep birlikte devam edeceklerini ifade ederken, daha fazla genci KKTC’de ağırlayıp, onlarla birlikte olmak istediklerini dile getirdi. (BRT/MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antik Mezarın Üstünde Kazı Yapılıyor
Antik Mezarın Üstünde Kazı Yapılıyor
Altın pasaportların kontrolü için 1.4 milyon Euro
Altın pasaportların kontrolü için 1.4 milyon Euro
Sahte para tasarrufuna 15 ay hapis
Sahte para tasarrufuna 15 ay hapis

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim