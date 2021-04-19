ERKEN SEÇİME HAZIR OLMAYAN “ERKEN SEÇİM HÜKÜMETİ” AĞUSTOS’TA ERKEN SEÇİME GİDECEK Mİ?

Pazar günü yine yasak yokmuşçasına eş dostla beraber mangal partileri eşliğinde geçti KKTC’de…

Araba sesinden balkonda oturulmuyordu bir ara…

Hafta içini aratmayacak bir trafik vardı maşallah…

Dün Lefkoşa Kaymakamı da ekiplerle beraber denetimlerde yer almış…

Her ne hikmetse KKTC tarihinde ilk defa bir günde 69 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edilmiş…

REKOR SAYI…

Allah’ın işine bak sen…

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Bir hatırlatma yapayım…

Pandemiyle mücadelede DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ yeni kararlar da bugün uygulamaya girdi…

Sokağa çıkma yasağı 22.00’da değil 21.00’da başlayacak…

Şimdi Covid-19 düşünsün…

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Bugün tüm barolar, “Yargımıza sahip çıkıyoruz” dedi…

Kamuoyundan da büyük destek geldi yargının bağımsızlığına…

Yüksek Mahkeme Başkanı eylem yapan avukatları selamladı…

ADALETE BİR GÜN HERKESE GEREKECEK…

O yüzden yargının bağımsız olması gerektiği tartışma konusu bile olamaz, OLMAMALI…

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TIP-İŞ bugünden itibaren, elektif ameliyatlar, anjiyolar ve diğer invaziv işlemlerin durdurulması şeklinde eylemlerini genişlettiklerini açıkladı…

Yani doktorların eylemi artarak devam ediyor…

“SABRIMIZIN SONUNA GELDİK” diyor doktorlarımız…

Bu çağrı neden hükümet tarafından hala daha duyulmuyor?

Hastalar haftalardır mağdur hastanelerde…

Hükümet kendi dertlerini çözmeye çalışmaktan doktorların çağrılarına cevap veremiyor…

Olan yine vatandaşa oluyor…

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Meclis bugün “Erken seçim” gündemi ile toplanacaktı…

Ama şu saat oldu hala daha toplanamadı…

Mevcut duruma bakıldığında hükümet nisabı sağlayamıyor…

HER PAZARTESİ YENİ BİR NİSAP ÇIKMAZI…

Muhalefetin erken seçim tarihinin belirlenmesi için nisaba destek verip vermeyeceğini hep birlikte göreceğiz…

Bu arada meclis en son ne zaman saat 10.00’da toplandı hatırlayan var mı?

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Erken seçim tarihi bugün belirlenmezse Haziran’da NUR TOPU GİBİ BİR ARA SEÇİM bizi bekliyor…

Ohhh oradan da Maliye’nin hesabına bir 10 milyon TL yazalım…

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Velev ki meclis toplandı, nisap sağlandı, ara seçim tarihi meclise sunuldu…

Muhalefet başka, hükümet başka diyor…

Mecliste nisabı sağlayamayan hükümetin, kendi seçim tarihini şu şartlarda meclisten geçirebilmesi kitaplara konu olacak ruhani bir mucize olur…

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Erken seçime hazır olmayan “Erken seçim hükümeti” Ağustos’ta erken seçime gidecek mi?

Şu mevcut tabloda ve koşullarda imkânsız…

Hiç ama hiç sanmıyorum…

Kızıldeniz’in ikiye yarılma ihtimali bana göre daha yüksek…

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Son dönemlerde yaşananlara bakınca hükümet ortağı partilerin kendi içlerinde yaşadığı KRİZ-LER Ağustos’ta yapılacak olan bir seçimi kaldıramaz…

Tam tersine daha çok parçalar böler…

Bu da barajı görenin şükrettiği bir seçim tablosu ortaya çıkarır…

Ne UBP, ne YDP ne de DP…

İstedikleri kadar sabah akşam “BİZ SEÇİME HAZIRIZ” desinler… Hazır olmadıklarını HEPİMİZ biliyoruz…

Kısacası Ağustos’ta yapılması konuşulan bir erken seçime hazırlıksız yakalanmayı istemeyeceklerdir…

Ki bir de HATIRI SAYILIR SAYIDA sandığa küskün seçmen varken…

Ve bir de UBP’nin yapılmamış bir Kurultayı masada duruyorken…

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Dünyada bir ilk olan HAPİS TURİZMİ Perşembe günü başladı…

Başlar başlamaz kavgalar da başladı…

Turizmi yine vakaların kaynağı olarak göstermeye çalışıyor bir grup kendini bilmez…

Karalama kampanyası kaldığı yerden son sürat devam…

Velhasıl turizme turizmciden başka sahip çıkan yok…

Turizmle ilgili etkin kararlar yerine bu şekilde KORKAK KARARLAR alınmaya devam ettikçe lokomotif sektörümüzü daha çok ağızlara sakız ederiz…

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Aylardır üzerinde konuşup kavgalar edilen KIB-TEK yolsuzluğu hakkında bir haftayı aşkın süredir tek kelime duymaz olduk…

Hayır mı?

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İyi haftalar…