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Eroğlu: “Devletsiz Kalmak Öksüz, Vatansız Kalmak Demektir”

3. Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı  Derviş Eroğlu; devletsiz kalmanın, öksüz, vatansız kalmak anlamına geldiğine dikkati çekerek, “Kıbrıs Türkü’nün en önemli sorumluluğu devletine sahip çıkmak , bundan geri adım atmamaktır” dedi.

15 Kasım 2019 Cuma 17:56
Eroğlu: “Devletsiz Kalmak Öksüz, Vatansız Kalmak Demektir”

Derviş Eroğlu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Eroğlu TVGÜNEŞ’te katıldığı televizyon programında, “halkın  36 yıldır yaşananlardan sonra artık devletinin öneminin farkında olduğunu” söyledi ve “ masada da masa dışında da en büyük gücümüz devletimizdir” diye konuştu.
Derviş Eroğlu, KKTC’nin ilanını anlatırken, Mutlu Barış Harekatından sonra Kıbrıs Türk Federe Devletinin kurulduğunu, ancak Rumların BM’den bağlantılarını da arkasına alarak Kıbrıs Türklerini azınlık gösterecek bir karar çıkarmaya çalışmasıyla  Meclisimizin de azınlık olmadığımızı içeren bir karar aldığını ve KKTC ilan edildiğini dile getirdi. 
3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC’nin ilanı sürecinde  yaşadıklarını ise şu şekilde özetledi:
“Bir gün öncesinde Denktaş bizi yemeğe davet etti. Müjdeyi veriyorum KKTC’yi ilan ediyoruz dedi. Biz son derece memnun 

olduk. TKP ve CTP “bunu yapamazsınız” şeklinde tavır sergilediler. Bağımsızlık bildirgesi verildi, TKP ve CTP dışındakiler imzaladılar. KKTC’nin ilanı doğru bir karardı. O gün oy verenlerden Alpay Durduran, daha sonraları kürsüye çıktığında tarih bizim hangi şartlarda oy verdiğimizde hatırlatacaktır dedi. Neden oy verdin o zaman? Meclis devam ederken oylara sunulduğunda bizden daha iştahlı el kaldırıyor görünüyorlar. Ben KKTC’ye inanarak oy vermiş bir kişiyim. Hala daha bu devletin yaşatılması esas politika olarak devam ediyor. KKTC’yi kurarak, Kıbrıs Cumhuriyetini işgal eden Rumlara devletimiz olduğunu göstermiş olduk.”
“SEN YAPTIKLARINLA SEÇMENİ ETKİLEYECEKSİN”
Eroğlu, son dönemde zaman zaman Türkiye  ile Cumhurbaşkanı Akıncı arasında yaşanan olaylarla ilgili bir başka soru üzerine ise görüşlerini şöyle açıkladı:
“Şu gerçeği bilmek lazımdır; Türkiye olmadan KKTC’de huzur ve güven içinde yaşamak mümkün değildir. Son günlerde  Türkiye’ye kim ne kadar çok karşı çıkarsa seçimden fazla oy alacak gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Bu hiç bir şekilde doğru değildir. Sen yaptıklarınla kendi seçmeni etkileyeceksin. Türkiye ile Kıbrıs Türkünü kavga halinde göstermek sadece ve  Güney’i mutlu eder. Bundan kaçınmak lazımdır.”

UBP’DEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI
Bir soru üzerine Ulusal Birlik Partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin karar adresi olarak parti meclisini işaret eden Eroğlu şöyle konuştu:
“Parti meclisi toplanır, oturur ve UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak karar verir. Şu anda ortada Parti Meclisi’nin kararı yoktur.Cumhurbaşkanı adayıyım diyen 3 arkadaşımız söz konusudur ama karar Parti Meclisi’nindir. Ben de ‘ Parti Meclisi kimi aday olarak saptarsa benim adayım odur. Ona hep birlikte destek vereceğiz. Partinin göstermediği aday ise bağımsız aday olur.”
“ARALIK AYININ GEÇİRİLMEMESİ LAZIM”
Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Nisan 2020’de olduğunu hatırlatarak, çıkacak olan adayın isminin kasım ayı içerisinde açıklanması, aralık ayını geçirmemesi gerektiğini dile getirdi. “ Adaylık bekleyenler ve çalışmaları da vardır” diyen Eroğlu, “Fazla adayın döndüğü zamanda parti meclisi adayımız budur desin ve ortalık otursun” ifadelerine yer verdi. 
“BU SEÇİM MALZEMESİDİR”
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Cadillac ile resmi geçit töreninde geçmek istemesini hatırlatması üzerine de Eroğlu, Akıncı’nın yaptığının doğru olmadığının altını çizdi. “Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yapsaydı mana verirdim. Ama bu senin son KKTC kutlama törenlerine katılışın. Cadiilac araba çıkarmak doğru değil” dedi.Eroğlu, “Bu seçim için yapılan bir iştir” diye konuştu.

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