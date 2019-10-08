Eroğlu:UBP Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayı ile girmeli

Eroğlu, Crans Montana’da hemen hemen hiçbir başlıkta anlaşılmadığına dikkati çekerek, Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesi halinde Rumların masaya avantajlı olarak oturacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Masaya KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının geleceği ve menfaatleri düşünülerek oturulmalıdır, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düşünerek değil” dedi.

Rum tarafının zamana oynadığını vurgu yapan Eroğlu “artık gerçekçi olmak lazım o zaman göreceğiz ki KKTC’nin varlığından başka yaşama şansımız yoktur” dedi.

3.Cumhurbaşkanı Eroğlu, UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda da görüşlerini paylaştı.

Eroğlu,’Her parti kendi yöntemi ile aday belirler. UBP bu seçimde güvendiği, kazanabileceğine inandığı bir adayla çıkmalı. Çünkü Kıbrıs Konusunda farklı politikalar konuşulurken, bu seçimde, UBP ön planda olmalı.Doğru mantıklı bir karar verilmeli’ dedi.

UBP’nin geçmişte Denktaşı desteklediğini,daha sonra kendi adayı ile çıktığını ifade eden Eroğlu, “UBP bugün de kendi adayı ile çıkmalı. İkinci tura kalamazlarsa hesabını veremezler, ben olsam 11 Ekim’de partinin kuruluş günü adayımızı açıklardım.” şeklinde konuştu.

(BRT)