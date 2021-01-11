Ersan Saner: “Çin aşısı güvenilir, endişe etmeyin”

Başbakan Hamza Ersan Saner, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in Çin aşısına yönelik endişeleri dillendirdiği sorusuna yönelik "rahat olun, biz (kendimizden olmayan) farklı görüşlerde de ‘görüş’ olarak karar veriyoruz. Bunda da ötekileştirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu konuda yetkili Sağlık Bakanlığı’dır… Endişe etmeyin. ” dedi.

Başbakan Hamza Ersan Saner, aşılar konusunda Cemal Özyiğit’in sorusuna yönelik şöyle dedi;

“İtibar ettiğim bir dâhiliyece arkadaşla Çin aşısı konusunda görüşünü aldım ve pozitif bir yaklaşım aldım. Çin aşılarının da gayet geçerli bir aşı olduğu ifade ediliyor. Yani rahat olun, biz (kendimizden olmayan) farklı görüşlerde de ‘görüş’ olarak karar veriyoruz. Bunda da ötekileştirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu konuda yetkili Sağlık Bakanlığı’dır… Endişe etmeyin. ”

Öğretmenler için ilk sınav tarihinin 17 Ocak olarak belirlendiğini de bir soruya yanıtla belirten Başbakan Saner, “muhalefet konuştu biz çözümle geldik” dedi.

Başbakan Saner, pandemi hastanesindeki kuyrukların yoğunluğuna ilişkin bir ifade üzerine ise “Maske ve mesafeye uymadığımız takdirde ciddi sıkıntılar doğacaktır. Bu konuda bizden çok vatandaşın kendi sağlığı için kendilerinin buna azami önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Denetim yapsanız da belli bir yere kadar…” dedi.

Vatan Mehmet - Kıbrıs Postası