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Ersan Saner devam dedi...

Pehlivan: "Ersan Saner Devam kararı aldı. Bugün Kura çekimi olacak, Pazar günü kurultay tamamlanacak”

25 Ekim 2021 Pazartesi 14:26
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Ersan Saner devam dedi...
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ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi'nde kritik saatler yaşanmaya devam ediyor.

Sabah Çiğdem Aydın’la Günaydın Programına konuk olan Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan davası devam eden kaset soruşturması ile ilgili olarak “Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu’nun Disiplin kurulana sevk edilebilir” sözleri gündemi bir anda alt üst etti.

Haber merkezimize ulaşan kaynaklar “bu aşamada disiplin kurulunun toplanmayacağını ve kuraların bugün çekilip yarışın planlandığı gibi yapılacağını" açıkladılar.

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan da "bugün kura çekimi olacak Cumartesi ve Pazar günü de planlandığı gibi kurultayın” yapılacağını söyledi. 

Pehlivan ayrıca Ersan Saner’in de yarıştan çekilmeyeceğini ve Pazar günü yarışa katılacağını söyledi.

Son Güncelleme: 25.10.2021 14:30
Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner
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