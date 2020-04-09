Ersin Tatar'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan Covid-19 toplantısı sonrasında Başbakan Ersin Tatar açıklamalarda bulundu.

ERSİN TATAR'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE :

İngiltere'den gelenlerden sonra yarın bir Ankara uçağı var ve uçuşların bundan sonra durdurulması kararı vardır.

Başarıyla bu sürecin devam etmesi için bu izolasyona devam etmeliyiz.

Ekonomiyi devam ettirme yönünde görüşlerimizi paylaştık. Hangi sektör ne şekilde ve ne zaman açılacak bunu tartıştık.

Hangi sektör hangi zaman diliminde açılacaktır bunları planlamamız lazım.

Biz devletin en üst makamları olarak siyasi kimliği bir kenara bırakarak, toplum birliği ve beraberliğiyle en üst makamlarla görüş alışverişinde bulunmamız halkımızın beklediği bir şeydir.

Bu nedenle bu toplantı bizi de memnun etmiştir.

Aynı şekilde bu süreci yönetmeye ve iletişim halinde olmaya devam edeceğiz.