Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
19'u yerel 25 pozitif vaka
Kapat

Ersin Tatar – Jane Hole Lute görüşmesinin saati belirlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Hole Lute arasında yapılacak görüşme, pazartesi gün saat 14.30’da gerçekleşecek.

08 Ocak 2021 Cuma 10:07
635 Okunma
Ersin Tatar – Jane Hole Lute görüşmesinin saati belirlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Hole Lute arasında pazartesi yapılacak görüşmenin saati belli oldu. Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Tatar Lute’u saat 14.30’da makamında kabul edecek.

Pazar günü adaya gelecek Lute, iki liderle, Kıbrıs konusuyla ilgili gayriresmî 5’li bir toplantı organize etmeye yönelik çalışmalar yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Lute’a, 5 + BM gayriresmî toplantısı öncesi Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören vizyonunu aktaracak.

Lute, Aralık ayı başında adaya gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmüş; ardından ise Atina, Ankara ve Londra’da 5’li toplantı için zemin yaratmaya yönelik temaslarda bulunmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütçe maratonu başladı
Bütçe maratonu başladı
Cinayetin görgü tanığı konuştu: ''Beni eve saklayın''
Cinayetin görgü tanığı konuştu: ''Beni eve saklayın''
Hastanede 3 hemşire pozitif, 16 hemşire karantinada
Hastanede 3 hemşire pozitif, 16 hemşire karantinada
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim