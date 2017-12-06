Ertuğruloğlu ve Berova’dan skandal girişim!

Detay Gazetesi'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Eğitim eski Bakanı Özdemir Berova, kendi partililerini istihdam edebilmek için sınav dili denklikleri ölçütlerinde oynama yaptılar.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Dışişleri Bakanlığı’nda 3. Derece 3. Sekreter mevkii için açılan münhal sürecinde ve sonrasında yaşananlar partizanlığın hangi düzeye ulaştığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu mevki için düzenlenecek sınava girebilmek için sınav dili denklikleri ölçütlerinde C düzeyinde olmak gerekiyordu.

“C Düzeyi” ne demek?

Sınav Dili Denklik Ölçütleri 6 düzeyden oluşuyor.

Bunlar;

A1 – A2 – b1 – B2 – C1 – C2

Buradaki en yüksek düzey C2, en düşük düzey ise A1’dir.

Eğer bir birey ana dili İngilizce olan bir ülkede lisan eğitimi yapıyorsa B2 düzeyinde İngilizce biliyor olarak kabul ediliyor.

Bu düzeyde olan kişilerin açılan münhale başvurma hakları yoktu.

Çünkü yukarıda da bahsedildiği gibi sınava girmek için C düzeyinde İngilizce bilmek gerekiyordu.

Yani ana dili İngilizce olan bir ülkede “Yüksek lisans” yapma mecburiyeti aranıyordu.

KHK da bu doğrultuda yasalara uygun bir şekilde münhal açmış, hatta Tahsin Ertuğruloğlu KHK başkanına ulaşarak münhalin 1 aydan 15 güne indirilmesini talep etmişti.

KHK ise bu isteğe, yurtdışında okuyan veya yaşayan insanlarımızın da bu münhale başvurabilmeleri için onay vermemiş ve süre 1 ay olarak belirlenmişti.

Olayın en can alıcı yeri ise münhal tamamlandıktan sonra Dışişleri Bakanı’nın münhal sürecinin bir ay daha uzatılmasını talep etmesi oldu.

Ertuğruloğlu’nun sınav öncesinde münhal sürecinin kısaltılmasını talep ederken, münhal süreci tamamlandıktan sonra neden böyle bir istekte bulunduğu kısa bir süre sonra Berova ile birlikte sınav dili denklikleri ölçütlerinde yaptıkları değişikliklerle ortaya çıktı.

Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı’na istihdam etmek istediği kişilerin yüksek lisansa sahip, yani C düzeyinde olmamaları ve sınava katılamayacakları gerekçesi ile münhal sürecinin uzatılmasını talep etti ve bu değişikliğe gitti.

Ertuğruloğlu ile Berova işbirliğinde yapılan değişiklikte, C1 düzeyinden C2’ye, B2 düzeyinden C1’e yükseltildi.

Şöyle ki, B2 düzeyindeki lisans eğitimli olan kişiler C1’e yükseltilerek sınava girişleri sağlandı.

Sonuç olarak sınav dili denklikleri ölçütlerinde değişlik yapılmadan önce açılan münhale başvuran insanlarımız arasında partililerini göremeyen Ertuğruloğlu ile Berova olaya el attılar ve keyfi bir değişiklikle partililerinin bu sınava girebilmeleri için gerekli ortamı hazırladılar.

Yaşanan bu süreçle ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral bir rapor hazırlayarak bunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iletti.

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