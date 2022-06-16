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Esentepe’de kayıp bir kişinin kalıntıları bulundu

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Esentepe’de ormanlık bir arazide kayıp bir şahsa ait kalıntılara ulaştı.

16 Haziran 2022 Perşembe 13:26
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Esentepe’de kayıp bir kişinin kalıntıları bulundu
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Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nden elde edilen bilgiye göre Komite, Kuzey Kıbrıs’ta yürüttüğü çalışmalarda Girne’nin batısında yer alan Esentepe’de, ormanlık bir arazide kayıp bir şahsa ait kalıntılara ulaştı. Bir vatandaşın bilgilendirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen uzman arkeolog ekibinin başlattığı kazı çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, Esentepe’de yapılan kazının yanı sıra KŞK, Kuzey Kıbrıs’ta Güzelyurt, Zeytinlik, Yeniceköy, Geçitkale ve Ötüken olmak üzere beş farklı konumda kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk Kayıp Milletvekili Cengiz Ratip ve Kıbrıslı Türk öğretmen Turgut Sıtkı’yı aramak için Arnavut Burnu’nun kuzeydoğusunda yer alan Pomos köyünde, ormanlık bir arazide kazı çalışmaları da devam ediyor.

KŞK açıklamasında, çalışmalarının başarısı duyarlı vatandaşlardan gelen bilgilerle mümkün olduğunu belirterek, herhangi bir kayıpla ilgili bilgi sahibi olanların, isimleri kayıt altına alınmadan, gizli olarak bilgi verebilecekleri ve ücretsiz olarak ulaşabilecekleri 181 numaralı telefon hattını aramaya çağırdı.

Son Güncelleme: 16.06.2022 13:29
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