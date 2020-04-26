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"Eşim yeniden yaşama döndü"

Eşi yapay kalp ameliyatı olan İnci Keleş Behadi’nin açıklamaları herkesi duygulandırdı.

26 Nisan 2020 Pazar 15:45
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"Eşim yeniden yaşama döndü"

5 buçuk sene kalp yetmezliği rahatsızlığının ardından yapay kalp ameliyatı olan Mehmet Behadi’nin eşi İnci Keleş Behadi, yaşadığı mutluluğu anlattı. Behadi, tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye teşekkür etti.

İşte Behadi’nin duygusal açıklamaları:

"Eşim Mehmet Behadi’nin yaklaşık beş buçuk yıldır kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. 2 buçuk senedir sürekli hastanedeydik ve hastaneden çıkamaz duruma gelmiştik. 21 Şubat’tan itibaren eşim hastanede yatmaktadır.Bu zor koşullarda eşime yapay kalp ameliyatı gerçekleştirildi.Başta doktorlarımız Ozan Emiroğlu, Hasan Birtan, Osman Beton, Heşirelerimiz olmak üzere tüm Sağlık Çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Çok zor koşullarda bu büyük ameliyatı gerçekleştirdiler.Çok şükür eşimin sağlık durumu daha iyi.Makina cihazından zaman zaman ayrılıp yürümeye başladı.Yemek yemeye başladı. En güzeli de uyumaya başladı.Bu bizim için çok büyük bir mutluluktur.Eşim yeniden yaşama döndü.Bakanımız da bizi ziyarete gelince ona bizzat  teşekkür edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliYapay Kalp Ameliyatı
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