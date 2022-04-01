Eşini darp etti, telefonunu kırdı

Zanlı bugün 01.04.2022 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kasti hasar ve darp” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Gökhan Kol ’u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 31.03.22 tarihinde Gazimağusa’ da kalmakta oldukları ikametgahlarında kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışmada eşinin muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak elleri ile vurmak suretiyle onu darp ettikten sonra eşine ait cep telefonunu duvara fırlatması neticesi kırılmak suretiyle hasara uğramasına neden olan zanlının şikâyet üzerine ayni gün tutuklandığını söyledi.

Zanlının “kesinlikle eve gitmedim” şeklinde sözlü beyanda bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirten tanık, tahkikatını salimen devam ettirebilmek, kamera kayıtlarını incelemek ve alınması gereken ifadeleri temin edebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)