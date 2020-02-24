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Eşini yaralayan akademisyen cezaevine gönderildi!

Lefkoşa’da çöp dökme konusu üzerine tartıştığı eşinin yüzüne tabak atarak ciddi şekilde darp eden Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. zanlı Erol DÜLGER tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 15:13
Eşini yaralayan akademisyen cezaevine gönderildi!
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Lefkoşa’da çöp dökme konusu üzerine tartıştığı eşinin yüzüne tabak atarak ciddi şekilde darp eden Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. zanlı Erol DÜLGER tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nurçin Hocaoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Hocaoğlu, 23.02.2020 tarihinde Hamitköy - Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp' suçu ile ilgili olarak Lefkoşa'da sakin Erol Dülger isimli şahsın bahse konu suçu işlediğine dair şahadet olduğunu belirtti. Hocaoğlu, 23.02.2020 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Erol Dülger’in kalmakta oldukları Aldora sitesi B blok No:3 Lefkoşa’daki ikametgâhlarının mutfak kısmında evdeki çöpleri dökme yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu aynı yerde sakin eşi D. D.’ye önünde bulunan yemek tabağını fırlatarak kafasına vurmasına sebebiyet vererek ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. 

Hocaoğlu, Erol Dülger’in birçok kez eşine karşı ciddi darp suçunu işlediğini ve geçtiğimiz yıl yargılanıp 3 bin TL para cezası aldığını söyledi. 

Hocaoğlu, doktor olan zanlının ilerde mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

KAMALI HABER AJANSI

Anahtar Kelimeler:
Kadına ŞiddetPolisTutuklama
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:) 2020-02-24 15:40:30

HEP AHA BU GIPRISLILAR BOK ETTİLER MEMLEKETİ PROF OLSA NE YAZAR

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Kemal 2020-02-24 16:51:59

Böyle eşini döven kişileri sağlam bir sopa atacan bakalım bir daha kadına kıza anaya şiddet yaparmı

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