“Eşitlik ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağım”

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na, UBP İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu; Meclis Başkan Yardımcılığı’na ise CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan seçildi.

Sennaroğlu, 26 kabul, 20 ret, 2 çekimser oy alarak Meclis Başkanı seçildi. Candan, 30 kabul, 15 ret, 1 çekimser, 1 boş oy alarak Meclis Başkan Yardımcısı oldu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen Başkanlık Divanı seçimlerinde UBP Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için Önder Sennaroğlu’nu aday gösterdi.

Kapalı oylama ile yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde UBP İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu, 26 kabul, 20 ret, 2 çekimser oy alarak Meclis Başkanı seçildi.

SENNAROĞLU

Yeni Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu yaptığı teşekkür konuşmasında, bu görevde bulunacağı süre zarfında eşitlik ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağını, Meclis iç tüzüğü kurallarından ayrılmayacağını söyledi.

Sennaroğlu, oylamaya katılan milletvekillerine teşekkür ederek, kürsüyü Teberrüken Uluçay’dan devraldı.

CANDAN

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. CTP, Meclis Başkanlığı Yardımcılığı için CTP Güzelyut Milletvekili Armağan Candan’ı aday gösterdi ve Candan, oylama sonunda Başkan Yardımcısı seçildi.

Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Armağan Candan, gösterilen güvenden dolayı milletvekillerine teşekkür ederek, bugüne kadar görev yürüten Teberrüken Uluçay ve Zorlu Töre’ye verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra İdare Amirliği ve Divan Katipliği seçimleri yapıldı.

Meclis İdare Amirliği için HP Girne Milletvekili Erek Çağatay, Divan Katipliği için UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Güzelyurt Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları aday gösterildi.

Erek Çağatay, 42 kabul oyuyla İdare Amirliği’ne; Oğuzhan Hasipoğlu, 36 oyla, Aytaç Çaluda, 30 oyla ve Biray Hamzaoğulları da 43 kabul oyuyla divan katipliğine seçildi.

Oylamaların ardından gruplar arası varılan mutabakatla Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 21 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek ve bütçe görüşmelerine başlanacak.