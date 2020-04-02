Eski Başhekim Bülent Dizdarlı, isyan etti!

Eski Başhekim Bülent Dizdarlı, Türkiye’deki Koronavirüs vakalarının hızla yayıldığını ve sağlık çalışanlarının da seferber olarak kendilerini ateşe attıklarını ifade ederek, sosyal medya hesabından halka “Sokağa çıkmayın!” çağrısında bulundu.

Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Yeter ama artık! Türkiye’den kötü haberler geliyor. Sağlık bakanı açıkladı. 600’ün üzerinde sağlık çalışanı hastalığa yakalandı.

İşin kötüsü ülkenin sembol isimleri tek tek kaybediliyor. Bir günde en azından benim bildiğim, işittiğim 3 sembol kıymetli hocamızı da kaybettik.

Onlarca sağlık çalışanı da hocalarımızla birlikte göçtü. Bu değerlerin kaybolduğunu öğrenmek moral bozucu olmakla birlikte öğretileri bu kavgada yoldaşımız olmalıdır.

Bizim ülkemizdeki sağlık çalışanları da bu öğretiler doğrultusunda aileleri ile helalleşip görevlerine katılmışlardır.

Peki ama siz ne yapıyorsunuz? Sizin için görünmeyen canavarla savaşan bu şövalyeleri arkadan hançerliyorsunuz.

Yeter be artık. Tamam hükümetiniz alamıyor kararı. Bari siz laf anlayın. Çıkmayın sokağa. 15 gün sokağa çıkmamakla ölmezsiniz be yahu!