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Eski Başhekimlerinden Dr. Öztekiner son yolculuğuna uğurlanıyor

Dizdarlı: “Güler yüzlü ve hoşgörülü biriydi. Herkesin hayatına dokundu”

29 Ocak 2019 Salı 14:28
Eski Başhekimlerinden Dr. Öztekiner son yolculuğuna uğurlanıyor

78 yaşında hayatını kaybeden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin eski başhekimlerinden Dr. Öztekin Öztekiner, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Öztekiner için başhekimlik yaptığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Törene ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, başhekim yardımcıları, doktorlar ve hastane personeli katıldı.

Başhekim Dizdarlı, Öztekiner’in güler yüzlü ve hoşgörülü biri olduğunu kaydederek, insanlarla iletişim konusunda uzman olan Öztekiner’in herkesin hayatına dokunduğunu söyledi.

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Öztekin Öztekiner’i saygı ve minnetle andıklarını belirten Dizdarlı, Öztekiner’in hekimliği yanında Erenköy mücahidi ve sanatçı olduğunu da anımsatarak, aileye başsağlığı diledi.

Öztekiner’in oğlu Hüseyin Öztekiner de acılarının sonsuz olduğunu ifade ederek, babasının tıp fakültesinin son sınıfındayken hiç düşünmeden ülkeye döndüğünü ve vatanını savunduğunu kaydetti.

Babasının doktor olarak Kıbrıs’ın tüm köylerinde görev yaptığını aktaran Hüseyin Öztekiner, Öztekin Öztekiner’in gerek hekimlik gerekse sanat adına ülkesine büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

Hayatını dün kaybeden Dr. Öztekin Öztekiner’in naaşı, hastanedeki törenin ardından Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

1940’ta Limasol’a bağlı Yalova-Piskobu doğumlu olan Öztekiner, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1983-92 yılları arasında başhekimlik yapmıştı.

Emeklilik yıllarında huzurevi çalıştıran Öztekiner, evli ve ikisi erkek biri kız üç çocuk babasıydı.

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