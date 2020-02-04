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Eski CAS çalışanları, Başbakanlık önünde açlık grevi başlattı

Eylemciler, “CAS ölüm orucunda” yazılı pankart da açtı.

04 Şubat 2020 Salı 15:40
Eski CAS çalışanları, Başbakanlık önünde açlık grevi başlattı
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Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren ve yaklaşık iki yıl önce faaliyetlerine son verilen eski CAS şirketinin çalışanları, Başbakanlık önünde açlık grevi başlattı. 

Eylemciler, “CAS ölüm orucunda” yazılı pankart da açtı.

Çalışanlar adına TAK muhabirine grev ile ilgili bilgi veren İbrahim Kaklık, eski CAS çalışanı değil “CAS mağduru” olduklarını belirterek, “21 aydır sokaktayız, mağduriyetlerimizin son bulmasını istiyoruz” dedi.

“115 MAĞDUR VAR”

21 gündür Başbakanlık önünde olduklarını, CAS’ta işten çıkarılan 135 kişiden 20’sinin devlete alındığını geri kalan 115 kişinin ise mağdur olduğunu ifade eden Kaklık, “İşsiziz, ailesi dağılan, evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımız var. Özel sektöre giremiyoruz. Mağduriyetin giderilmesi için çalışma yaptıklarını söylüyorlar ama bugüne kadar somut netice çıkmadı. Artık bu mağduriyetin son bulmasını istiyoruz” dedi.

Kaklık, işten çıkarılırken tazminat alamadıkları gibi beş buçuk ay maaş da alamadıklarını ifade etti. 

3 KİŞİ AÇLIK GREVİNDE

Başbakanlık önünde 3 kişinin açlık grevine başladığını da belirten Kaklık, “Ölmek var dönmek yok sonuç alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
CASBaşbakanlıkGrevHaberKıbrıs
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