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Eski Rum bakan vefat etti

Rum İçişleri eski bakanlarından Sokratis Hasikos’un bu sabaha yakın hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:03
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Eski Rum bakan vefat etti

64 yaşında hayatını kaybeden Hasikos’un bir süredir kanser tedavisi görmekte olduğunu yazan Rum haber kaynakları, Hasikos’un 2019 yılında da eşini kanserden kaybettiğini anımsattı.

DİSİ Başkan yardımcılığının yanısıra siyasi büro üyesi de olan Hasikos, 25 Ağustos 1999 yılında Glafkos Klirides hükümeti döneminde Savunma Bakanı olarak atanmış ve hükümetin görev süresinin tamamlandığı 28 Şubat 2003 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştü.

1 Mart 2013 tarihinde, Nikos Anastasiadis hükümeti döneminde ise İçişleri Bakanı olarak atanan Hasikos, bu görevini 10 Mayıs 2017 tarihine kadar sürdürdü.
        
        
 

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